जगातली सर्वात महागडी हॉटेल रूम, १ दिवसाच्या भाड्यात बंगला-गाडी विकत घ्याल

सकाळ डिजिटल टीम

जगातलं सर्वात महागडं हॉटेल

जगभरात हजारो आलिशान हॉटेल्स आहेत. मात्र एका हॉटेलच्या रूमचं भाडं ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल.

Atlantis The Royal

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Esakal

कुठे आहे हे हॉटेल?

जगातील सर्वात महागड्या हॉटेल रूमपैकी एक रूम दुबईतील Atlantis The Royal मध्ये आहे.

Atlantis The Royal

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Esakal

हॉटेल कोणाचं?

Atlantis The Royal हे Kerzner International या कंपनीचं आलिशान हॉटेल आहे.

Atlantis The Royal

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Esakal

रूमचं नाव काय?

या हॉटेलमधील Royal Mansion नावाचं सुइट अतिशय भव्य आणि आलिशान सुविधांसाठी प्रसिद्ध आहे.

Atlantis The Royal

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Esakal

एका रात्रीचं भाडं किती?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Royal Mansion मध्ये एका रात्रीसाठी तब्बल १ लाख डॉलर मोजावे लागतात.

Atlantis The Royal

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Esakal

भारतीय रुपयांत किती?

१ लाख डॉलर म्हणजे अंदाजे ८६.५ लाख रुपये इतकं होतं. एका रात्रीचा खर्चच कोट्यवधींच्या जवळपास जातो

Atlantis The Royal

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Esakal

एवढ्या पैशांत काय खरेदी कराल?

या रकमेत दिल्ली-NCR परिसरात शानदार बंगला आणि कार खरेदी करण्याची कल्पना सहज करता येईल.

Atlantis The Royal

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Esakal

लक्झरीची किंमत

Royal Mansion मध्ये आलिशान जीवनशैलीसाठी एका रात्रीचं भाडं तब्बल ८६ लाख रुपये इतकं आहे.

Atlantis The Royal

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Esakal

घर खरेदी करण्याचं योग्य वय कोणतं?

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