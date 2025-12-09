पंखांत दडलंय प्राणघातक विष! 'हा' पक्षी चावला तर काही मिनिटांत होतो परालिसिस

सकाळ डिजिटल टीम

विषारी प्राणी

साप, बेडूक, विंचू आणि कोळ्यांसारखे विषारी प्राणी तुम्ही अनेकदा ऐकले असतील.

Hooded Pitohui

|

esakal

प्राणघातक विष

परंतु, तुम्हाला माहीत आहे का? जगात एक असा पक्षीही आहे, जो स्वतःच्या शरीरात प्राणघातक विष घेऊन फिरतो.

Hooded Pitohui

|

esakal

हूडेड पिटोहुई

न्यू गिनीमध्ये आढळणारा हूडेड पिटोहुई हा जगातील सर्वात विषारी पक्षी मानला जातो.

Hooded Pitohui

|

esakal

बॅट्राकोटॉक्सिन

या पक्ष्याच्या त्वचेवर, पंखांमध्ये आणि शरीरातील काही भागांमध्ये बॅट्राकोटॉक्सिन नावाचे घातक न्यूरोटॉक्सिन आढळते.

Hooded Pitohui

|

esakal

न्यूरोटॉक्सिन म्हणजे काय?

नैसर्गिकरित्या आढळणारे हे विषारी संयुग अतिशय धोकादायक असून, ते पक्षाघात (परालिसिस) किंवा मृत्यूचेही कारण ठरू शकते.

Hooded Pitohui

|

esakal

सर्वाधिक विषारी भाग

हूडेड पिटोहुईच्या त्वचेवर आणि पंखांवर सर्वाधिक विष असते. त्याच्या चोचीने जरा जरी चावा घेतला, तरी माणसाच्या त्वचेला सुन्न करून टाकू शकते.

Hooded Pitohui

|

esakal

डायटमधून मिळते विष

हा पक्षी स्वतः हे विष तयार करत नाही; तो आपल्या आहारातून विशेषतः विषारी किड्यांना खाऊन बॅट्राकोटॉक्सिन जमा करतो.

Hooded Pitohui

|

esakal

शिकार होण्यापासून बचाव

त्याच्या विषारी त्वचेचा आणि पंखांचा वास व चव यामुळे इतर जनावरे त्याच्यावर सहज हल्ला करत नाहीत. त्यामुळे तो शिकार होण्यापासून वाचतो.

Hooded Pitohui

|

Hooded Pitohui

सूचना (Disclaimer):

प्रिय वाचकहो, आमची ही माहितीपूर्ण बातमी वाचल्याबद्दल धन्यवाद! या लेखाचा उद्देश फक्त जागरूकता निर्माण करणे इतकाच आहे. या लेखासाठी विविध सामान्य माहिती आणि पारंपरिक स्रोतांचा आधार घेतला आहे. ई-सकाळ यातील कोणत्याही दाव्याची शाश्वती देत नाही.

Hooded Pitohui Bird | esakal

Kashmir Tourism : स्वर्गाची खरी अनुभूती! काश्मीरचे 'गुपित सौंदर्य' पाहून थक्क व्हाल! 'ही' ठिकाणं एकदा पाहाच..

Kashmir Tourism

|

Kashmir Tourism

येथे क्लिक करा...