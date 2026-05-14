जगातला एकमेव पक्षी जो हवेतच झोपतो! तुम्हाला माहित आहे का?

Anushka Tapshalkar

आयुष्यभर आकाशात उडणारा पक्षी!

पाकोळी (Common Swift) हा असा पक्षी आहे जो आयुष्यातील तब्बल 90% वेळ हवेतच घालवतो. खाणं, पिणं आणि झोपणंसुद्धा तो उडतानाच करतो.

Worlds Only Bird That Sleeps in the Air

झोपेतही अर्धा मेंदू जागा असतो

वैज्ञानिक भाषेत या पक्ष्याच्या झोपण्याच्या पद्धतीला “Unihemispheric Slow-Wave Sleep” म्हणतात. म्हणजे झोपेत असताना त्याचा अर्धा मेंदू चालू आणि अर्धा बंद असतो.

उडतानाही सतत सतर्क!

हा पक्षी हवेत असतानाही दिशा, वेग आणि आसपासचं वातावरण सतत ओळखत असतो. त्यामुळे तो उडतानाच सुरक्षित राहतो.

सलग 10 महिने हवेत प्रवास

शास्त्रज्ञांनी ट्रॅकिंग डिव्हाइस लावल्यानंतर आढळलं की पाकोळी सलग जवळपास 10 महिने हवेत उडत राहू शकते.

जमिनीवर उतरायला का घाबरते?

पाकोळी जमिनीवर क्वचितच उतरते. ती बहुतेक वेळा झाडांच्या फांद्यांवर किंवा विजेच्या तारांवर बसते, कारण तिच्या पायांमध्ये फार ताकद नसते.

20 वर्षांत लाखो किलोमीटर प्रवास

या छोट्या पक्ष्याचं आयुष्य साधारण 20 वर्षांचं असतं. या काळात तो पृथ्वीभोवती लाखो किलोमीटरचा प्रवास करतो.

15 दिवस अन्नाशिवाय!

निसर्गाने दिलेली खास ताकद म्हणजे भूक लागली तरी पाकोळी जवळपास 15 दिवस अन्नाशिवाय जिवंत राहू शकते. हिवाळ्यात नदीकाठी किंवा तारांवर हा पक्षी मोठ्या थव्यांमध्ये दिसतो.

