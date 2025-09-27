खोडरबरापेक्षा लहान, वजन फक्त 2 ग्रॅम: या पक्षाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

सकाळ वृत्तसेवा
हा पक्षी पेन्सिलच्या खोडरबरापेक्षाही ही लहान अणि जगातील ही सर्वात लहान पक्षी म्हणून आळखला जातो. काय आहे या पक्षाचे नाव जाणून घ्या.
Hummingbird
sakal
बी हमिंगबर्ड हा जगातील सर्वात लहान पक्षी म्हणून ओळखला जातो. त्याची लांबी साधारणपणे 5 ते 6 सेंटीमीटर (2.0−2.4 इंच) असते, जो तुमच्या करंगळीच्या पहिल्या पेराएवढा असतो.
Hummingbird
sakal
या पक्षाचे वजन फक्त 1.5 ते 2.0 ग्रॅम असते, जे एका लहान नाण्यापेक्षा (Dime) सुद्धा कमी आहे
Hummingbird
sakal
हा पक्षी प्रामुख्याने क्यूबा (Cuba) या कॅरिबियन बेटावर आणि इस्ला दे ला जुवेंटुड (Isla de la Juventud) येथेच आढळतो.
Hummingbird
sakal
क्यूबा येथे याला स्थानिक भाषेत 'झुनझुन' (Zunzuncito) असेही म्हणतात, कारण तो उडताना पंखांचा "हमिंग" (गुंजन) आवाज करतो.
Hummingbird
sakal
तो एका सेकंदात सुमारे 80 वेळा आपले पंख फडफडवतो. यामुळेच तो हवेत एका जागी स्थिर (Hover) राहू शकतो आणि उलटा देखील उडू शकतो.
Hummingbird
sakal
त्याचा मुख्य आहार फुलांमधील मध (Nectar) आहे. तो आपल्या लांब, टोकदार चोचीचा वापर मध शोषून घेण्यासाठी करतो.
Hummingbird
sakal
मध खाण्याच्या प्रक्रियेत, तो एका फुलातून दुसऱ्या फुलावर परागकण (Pollen) वाहून नेतो, ज्यामुळे तो महत्वाचा परागीकारक (Pollinator) आहे.
Hummingbird
sakal
नर हमिंगबर्ड (male) मादीपेक्षा (female) अधिक रंगीत आणि तेजस्वी असतो. नराच्या डोक्याचा रंग इंद्रधनुष्यासारखा लालसर-नारंगी असतो.
Hummingbird
sakal
Deer Musk
sakal