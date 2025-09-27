खोडरबरापेक्षा लहान, वजन फक्त 2 ग्रॅम: या पक्षाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

सकाळ वृत्तसेवा

लहान पक्षी

हा पक्षी पेन्सिलच्या खोडरबरापेक्षाही ही लहान अणि जगातील ही सर्वात लहान पक्षी म्हणून आळखला जातो. काय आहे या पक्षाचे नाव जाणून घ्या.

Hummingbird

|

sakal

बी हमिंगबर्ड

बी हमिंगबर्ड हा जगातील सर्वात लहान पक्षी म्हणून ओळखला जातो. त्याची लांबी साधारणपणे 5 ते 6 सेंटीमीटर (2.0−2.4 इंच) असते, जो तुमच्या करंगळीच्या पहिल्या पेराएवढा असतो.

Hummingbird

|

sakal 

वजन

या पक्षाचे वजन फक्त 1.5 ते 2.0 ग्रॅम असते, जे एका लहान नाण्यापेक्षा (Dime) सुद्धा कमी आहे

Hummingbird

|

sakal 

निवासस्थान

हा पक्षी प्रामुख्याने क्यूबा (Cuba) या कॅरिबियन बेटावर आणि इस्ला दे ला जुवेंटुड (Isla de la Juventud) येथेच आढळतो.

Hummingbird

|

sakal 

स्थानिक नाव

क्यूबा येथे याला स्थानिक भाषेत 'झुनझुन' (Zunzuncito) असेही म्हणतात, कारण तो उडताना पंखांचा "हमिंग" (गुंजन) आवाज करतो.

Hummingbird

|

sakal 

उड्डाणाची गती

तो एका सेकंदात सुमारे 80 वेळा आपले पंख फडफडवतो. यामुळेच तो हवेत एका जागी स्थिर (Hover) राहू शकतो आणि उलटा देखील उडू शकतो.

Hummingbird

|

sakal 

मुख्य आहार

त्याचा मुख्य आहार फुलांमधील मध (Nectar) आहे. तो आपल्या लांब, टोकदार चोचीचा वापर मध शोषून घेण्यासाठी करतो.

Hummingbird

|

sakal 

परागीकरण

मध खाण्याच्या प्रक्रियेत, तो एका फुलातून दुसऱ्या फुलावर परागकण (Pollen) वाहून नेतो, ज्यामुळे तो महत्वाचा परागीकारक (Pollinator) आहे.

Hummingbird

|

sakal 

नर आणि मादी

नर हमिंगबर्ड (male) मादीपेक्षा (female) अधिक रंगीत आणि तेजस्वी असतो. नराच्या डोक्याचा रंग इंद्रधनुष्यासारखा लालसर-नारंगी असतो.

Hummingbird

|

sakal 

हरणाच्या बेंबीपासून तयार होतं हे जगातील सर्वात महागडे परफ्यूम

Deer Musk

|

sakal 

येथे क्लिक करा