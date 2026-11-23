Varsha Balhe
इजिप्त आणि सुदान या दोन देशांच्या सीमेवर बीर तवील नावाचा वाळवंटी प्रदेश आहे. दोन्ही देशांनी या जमिनीवर दावा केलेला नाही. त्यामुळे हा जगातील दुर्मिळ 'नो मॅन्स लँड' प्रदेश मानला जातो.
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अमेरिकेतील जेरेमिया हीटन यांनी २०१४ मध्ये आपल्या मुलीला राजकुमारी बनवण्याचं वचन पूर्ण करण्यासाठी बीर तवीलमध्ये जाऊन स्वतःचा झेंडा रोवला. त्यांनी या जागेला 'किंगडम ऑफ नॉर्थ सुदान' असं नाव दिलं. मात्र, त्यांच्या देशाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली नाही.
Places Not Owned by Any Country
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बीर तवील पूर्णपणे निर्जन नाही. अबाब्दा ही भटकी जमात या परिसरात अनेक वर्षांपासून वावरत आहे. स्थानिक लोक या भागाचा वापर जनावरांना चारण्यासाठी आणि आपल्या पारंपरिक जीवनशैलीसाठी करतात.
Places Not Owned by Any Country
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अंटार्क्टिकामधील मेरी बर्ड लँड हा जगातील सर्वात मोठ्या अशा भूभागांपैकी एक आहे, ज्यावर कोणत्याही देशाने अधिकृत सार्वभौमत्वाचा दावा केलेला नाही. हा प्रदेश बर्फाने व्यापलेला असून तिथे कायमस्वरूपी मानवी वस्ती नाही.
Places Not Owned by Any Country
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क्रोएशिया आणि सर्बिया यांच्या सीमेजवळील गॉर्ना सिगा या भूभागावर २०१५ मध्ये चेक नागरिक विट जेडलिका यांनी 'लिबरलँड' नावाचा स्वतंत्र देश घोषित केला. मात्र, त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही.
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पृथ्वीच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ असलेल्या अंटार्क्टिका खंडावर काही देशांनी प्रादेशिक दावे केले आहेत. मात्र, अंटार्क्टिक करारामुळे या खंडाचा वापर प्रामुख्याने शांततापूर्ण आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी केला जातो. कोणत्याही एका देशाची संपूर्ण मालकी या खंडावर नाही.
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एखाद्या जमिनीवर कोणत्याही देशाचा दावा नसला, तरी तिथे झेंडा रोवून स्वतःचा देश घोषित करता येत नाही. स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी निश्चित भूभाग, लोकसंख्या, सरकार आणि इतर देशांशी संबंध ठेवण्याची क्षमता यांसारखे निकष पूर्ण करावे लागतात.
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Ancient Human Life in Maharashtra
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