स्वप्न की सत्य? जळतं लाकूड आणि कागदावर धावणारी जगातील अद्वितीय कार, पण कोणती?

Mansi Khambe

एक कार

जगात अशी एक कार आहे जी लाकूड, कोळसा आणि कागदावर चालते. फ्रान्समध्ये बनवलेली ही कार निश्चितच जुनी आहे पण तरीही ती चालवता येते. तिचा वेग जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

La Marquise | ESakal

वेग ताशी ६१ किलोमीटर

तिचा वेग ताशी ६१ किलोमीटर आहे. ही जगातील सर्वात जुनी धावणारी विंटेज कार आहे. तिचे नाव ला मार्क्विस आहे. ही कार १४१ वर्षांपूर्वी फ्रान्समध्ये बनवण्यात आली होती.

La Marquise | ESakal

तीन जणांनी बनवली

ती डी डायन, बोटन आणि ट्रेपार्डो या तीन जणांनी बनवली होती. ही कार कोळसा, लाकूड आणि कागदावर चालते. तिचा कमाल वेग ताशी ६१ किमी होता.

La Marquise | ESakal

अजूनही धावण्यास सक्षम

ही कार अजूनही धावण्यास सक्षम आहे आणि चालवली जाते. ही कार लिलावात अनेक वेळा विक्रमी किमतीत विकली गेली आहे. ही कार ऑटोमोबाईल इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

La Marquise | ESakal

आधुनिक वाहनांचा पाया

तिने आधुनिक वाहनांचा पाया रचला. ही कार दोन स्वतंत्र टँडम-कंपाउंड स्टीम इंजिनांनी चालवली जात होती. जी तिच्या खाली बसवण्यात आली होती. प्रत्येक इंजिनने गतीसाठी पुढील आणि मागील चाकांना शक्ती दिली.

La Marquise | ESakal

अश्वशक्तीची शक्ती

दोन्ही सिलेंडर स्टीम इंजिनांनी 5200 आरपीएमवर 2 अश्वशक्तीची शक्ती निर्माण केली. बेल्ट ड्राइव्हद्वारे चाकांमध्ये वीज प्रसारित केली जात होती. ज्यामुळे कधीकधी घसरण्याची समस्या निर्माण होत असे.

La Marquise | ESakal

चार जणांसाठी बसण्याची व्यवस्था

गाडीत चार जणांसाठी बसण्याची व्यवस्था होती. चालक मागे बसला होता आणि पुढचा प्रवासी मागच्या बाजूला होता. गाडीत एक उभा बॉयलर होता. जो कोळसा, लाकूड आणि कागदाच्या तुकड्यांपासून चालत होता.

La Marquise | ESakal

वाफ निर्माण

सीटखाली पाण्याची टाकी होती. ज्याची क्षमता १५० लिटर होती. ज्यामुळे गाडी ३२ किमी चालत होती. ती चालवण्यासाठी, ती ३०-३५ मिनिटे आधीच सुरू केली जाते जेणेकरून त्यात पुरेशी वाफ निर्माण होईल.

La Marquise | ESakal

लहान बॉयलर

१८८४ मध्ये ला मार्क्विस हे खूपच लहान बॉयलरसह बांधले गेले होते. ज्यामध्ये जमिनीखाली दोन सिलेंडर होते जे लोकोमोटिव्ह क्रॅंकच्या सहाय्याने मागील चाके शेजारी शेजारी चालवत होते.

La Marquise | ESakal

ड्रॉवर

सीटखाली असलेल्या टाकीमध्ये पाणी साठवले जात असे आणि बॉयलरभोवती असलेल्या चौकोनी बंकरमध्ये कोक किंवा कोळसा ठेवला जात असे. कोक खालील ड्रॉवरमधून काढला जात असे.

La Marquise | ESakal

स्पेड हँडल

वाफ निर्माण करण्यासाठी बॉयलरच्या मध्यभागी असलेल्या पाईपद्वारे खाली जळणारी आग भरली जात असे. त्यात "स्पेड हँडल" स्टीअरिंग होते. सुरुवातीला सस्पेंशन नव्हते. चाके धातूची होती.

La Marquise | ESakal

रबर बँड

जी नंतर रबर बँडने गुंडाळण्यात आली. जेव्हा ही कार बनवली गेली तेव्हा लोक तिचा वेग पाहून थक्क झाले. ती फक्त 9 फूट लांब होती आणि त्याचे वजन सुमारे 2100 पौंड होते.

La Marquise | ESakal

ला मार्क्विस

ज्यामुळे ती त्या काळातील इतर वाफेवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा हलकी आणि अधिक कॉम्पॅक्ट होती. १८८७ मध्ये, ला मार्क्विस ही जगातील पहिल्या ऑटोमोबाईल शर्यतीत सहभागी झाली.

La Marquise | ESakal

फ्रान्स डोरिओल कुटुंब

ज्यामध्ये या कारने ६० किमी/ताशी वेग दाखवला. आजपर्यंत, ला मार्क्विसचे फक्त चार मालक आहेत. बहुतेक वेळा ती ८१ वर्षे फ्रान्सच्या डोरिओल कुटुंबाकडे राहिली.

La Marquise | ESakal

टिम मूर

त्यानंतर १९८७ मध्ये, इंग्लंडच्या टिम मूरने ती $९०,००० म्हणजेच ७८ लाख रुपयांना विकत घेतली. त्यांनी ती रस्त्याच्या कडेला नेण्यायोग्य बनवली. १९८७ मध्ये जेव्हा टिम मूर यांनी ला मार्क्विस खरेदी केली तेव्हा ती चालू स्थितीत नव्हती.

La Marquise | ESakal

अनेक उपकरणे

त्यानंतर त्यांनी संशोधनानंतर त्यातील अनेक उपकरणे पुन्हा बांधली. पहिल्या महायुद्धादरम्यान काढून टाकलेल्या पितळी फिटिंग्ज आणि पाईप्सची त्यांनी पुनर्बांधणी केली. एका वर्षात ही कार एक चमकदार विंटेज कार बनली.

La Marquise | ESakal

सोथेबीच्या लिलाव

२०११ मध्ये, ही कार पुन्हा सोथेबीच्या लिलावात विकली गेली. यावेळी ती ४० कोटींना खरेदी करण्यात आली, ती कोणी खरेदी केली याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. या कारने अनेक पुरस्कार देखील जिंकले आहेत.

La Marquise | ESakal

एकमेव कार

तर अशाप्रकारे तुम्ही असे म्हणू शकता की ला मार्क्विस ही एकमेव कार आहे जी १४१ वर्षे जुनी झाल्यानंतरही चालू शकते. ती कधीकधी चालवली जाते पण ती पेट्रोलवर चालत नाही तर लाकूड, आणि कागदावर धावणारी जगातील अद्वितीय कार आहे.

La Marquise | ESakal

