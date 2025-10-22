डॉक्टरांनी सांगितल्या डायबेटिजसाठी सर्वात धोकादायक ते सर्वोत्तम दिवाळी मिठाई

Anushka Tapshalkar
दिवाळीच्या गोड पदार्थांची आवड सर्वांनाच असते; परंतु डायबेटिज असलेल्या व्यक्तींना हे तितकं सुखदायक नसतं.
Diwali mithai
sakal
तळलेले आणि साखरेच्या पाकात भिजवलेले हे गोड पदार्थ रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवतात. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी यापासून शक्यतो दूर राहावे.
Gulabjam and jalebi
sakal
दोन्ही मिठाया साखरेने भरलेल्या असून त्यात फायबर कमी असते. एका छोट्या तुकड्यापुरते मर्यादित सेवनच योग्य.
Rasgulla and Sonpapdi
sakal
तूप आणि साखर यांचा समतोल असला तरी साखरेचे प्रमाण अधिक आहे. कमी साखर आणि जास्त घी वापरलेला घरगुती प्रकार निवडा.
Mhaisurpak
sakal
तूप आणि गव्हामुळे काही फायबर मिळते, परंतु कार्बोहायड्रेट्स जास्त प्रमाणात असतात. जेवणानंतर एक छोटा लाडू पुरेसा आहे.
churma ladoo
sakal
नारळातील नैसर्गिक फॅट साखरेचे शोषण कमी करते. मात्र, प्रमाणात वापर करणे गरजेचे आहे.
coconut barfi
sakal
बेसनमध्ये प्रोटीन आणि फायबर असते. कमी साखर व घी वापरलेले लाडू डायबेटिकसाठी योग्य पर्याय.
Besan ladoo
sakal
काजूमुळे चांगले फॅट्स आणि प्रोटीन मिळते. मात्र प्रमाण नियंत्रित ठेवा.
kaju katli
sakal
अंजीरातील नैसर्गिक साखर आणि फायबर रक्तातील साखर स्थिर ठेवते. डायबेटिक लोकांसाठी आदर्श गोड पदार्थ.
Anjeer Roll
sakal
खजूर, नट्स, आणि अंजीर वापरून तयार केलेले गोड पदार्थ बाजारातील साखरयुक्त मिठायांपेक्षा सुरक्षित असतात.
Sugar Free Homemade Mithai
sakal
मिठाई खाण्यापूर्वी प्रोटीनयुक्त जेवण घेतल्यास साखरेचा परिणाम कमी होतो. दिवाळीचा उत्सव साजरा करताना आनंद घ्या, पण प्रमाण आणि जागरूकता ठेवा. योग्य मिठाईची निवड करा आणि सण guilt-free पद्धतीने साजरा करा.
Diwali Sweets
sakal