चुकीच्या कॉम्बिनेशनमुळे आरोग्य धोक्यात! दुधी भोपळासोबत हे पदार्थ खाऊ नका

Aarti Badade
दुधीसोबत कधीही या ५ गोष्टी खाऊ नका!
चुकीच्या कॉम्बिनेशनमुळे होऊ शकतात गंभीर समस्या.
हे एकत्र खाल्ल्यास अपचन व बद्धकोष्ठता होऊ शकते.
आयुर्वेदानुसार हे कॉम्बिनेशन टाळा.
त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
दोन्ही भाज्यांत कुकुरबिटासिन विषारी घटक असतो.
एकत्र खाल्ल्यास हानीकारक ठरते.
तीळ गरम व दूध थंड.
पचन बिघडण्याची शक्यता जास्त.
हे एकत्र खाल्ल्यास गॅस व कफ वाढतो.
जर तुम्ही या गोष्टी दुधासोबत खात असाल,
आजपासूनच हा घातक कॉम्बिनेशन थांबवा!
