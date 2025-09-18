चुकीच्या कॉम्बिनेशनमुळे आरोग्य धोक्यात! दुधी भोपळासोबत हे पदार्थ खाऊ नका

Aarti Badade

दुधी

दुधीसोबत कधीही या ५ गोष्टी खाऊ नका!
चुकीच्या कॉम्बिनेशनमुळे होऊ शकतात गंभीर समस्या.

दुधी भोपळा आणि दूध

हे एकत्र खाल्ल्यास अपचन व बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

दही आणि दुधी

आयुर्वेदानुसार हे कॉम्बिनेशन टाळा.
त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.

कारले आणि दुधी

दोन्ही भाज्यांत कुकुरबिटासिन विषारी घटक असतो.
एकत्र खाल्ल्यास हानीकारक ठरते.

तीळ आणि दुधी

तीळ गरम व दूध थंड.
पचन बिघडण्याची शक्यता जास्त.

मुळा आणि दुधी

हे एकत्र खाल्ल्यास गॅस व कफ वाढतो.

कॉम्बिनेशन

जर तुम्ही या गोष्टी दुधासोबत खात असाल,
आजपासूनच हा घातक कॉम्बिनेशन थांबवा!

