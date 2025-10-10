यशस्वी जैस्वालने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम! कसोटीत एका दिवशी सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय

Swadesh Ghanekar
यशस्वी जैस्वालने भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला. भारताने दिवसअखेर २ बाद ३१८ धावा केल्या.
यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल यांनी पहिल्या विकेटसाठी १०५ चेंडूंत ५८ धावांची सलामी दिली.
साई सुदर्शन ( ८७) यानेही दमदार खेळ करताना यशस्वीसह दुसऱ्या विकेटसाठी १९३ धावांची भागीदारी केली.
यशस्वी व शुभमन गिल ( २०) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२९ चेंडूंत नाबाद ६७ धावा जोडल्या आहेत.
यशस्वीने २५३ चेंडूंत २२ चौकारांसह १७३ धावांची नाबाद खेळी केली.
कसोटीत एका दिवशी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीराचा विक्रम वसीम जाफरच्या नावावर आहे
जाफरने कोलकाता कसोटीत पाकिस्तानविरुद्ध १९२ धावा केल्या होत्या.
या विक्रमात शिखर धवन ( २०१७) व यशस्वी जैस्वाल ( १७९ धावा, २०२४) हे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
यशस्वीने आज दमदार खेळ करताना गौतम गंभीरचा २००९ सालचा १६७ धावांचा ( वि. श्रीलंका) विक्रम मोडला.
