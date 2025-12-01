Year End 2025: कॅलेंडर बदलण्यापूर्वी, पैसे वाचवण्यासाठी 'या' 5 गोष्टी करा

Puja Bonkile
2025 वर्ष संपण्यासाठी फक्त काहीच दिवस शिल्लक असताना आणि तुम्ही अजून तुमचे आर्थिक नियोजन सुरू केलेले नाही का?
आज, आम्ही तुमच्यासाठी पैसे वाचवण्याचे पाच नियम घेऊन आलो आहोत.
कॅलेंडर बदलण्यापूर्वी, २०२५ मध्ये पैसे वाचवण्याचे हे पाच नियम जाणून घ्या जेणेकरून तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होणार नाही.
प्रत्येकाला त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा हवा असतो. बरेच लोक दीर्घकालीन गुंतवणूक करतात, परंतु बाजारातील चढउतारांमुळे किंवा जास्त नफ्याच्या इच्छेमुळे ते पैसे काढून दुसरीकडे गुंतवणूक करतात. हे त्यांच्यासाठी महागडे ठरू शकते. तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक सुरू ठेवावी.
या वर्षी सोन्याने अंदाजे ६५% परतावा दिला. त्याची किंमत सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होत आहे. २०२६ मध्ये तुम्हाला २०२५ सारखीच वाढ दिसेल याची खात्री नाही. परंतु केवळ सोन्यात गुंतवणूक करण्याची चूक करू नका.
लोक अनेकदा म्युच्युअल फंड किंवा गेल्या वर्षभरात चांगली कामगिरी करणारे स्टॉक पसंत करतात. हे धोकादायक असू शकते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी, तुम्ही बाजाराची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
एक वर्ष संपले म्हणजे तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या जवळ येत आहात. वर्ष संपण्यापूर्वी, तुमच्या गुंतवणुकी अपेक्षेनुसार कामगिरी करत आहेत याची खात्री करण्यासाठी तुमच्या सर्व आर्थिक उद्दिष्टांचे पुनर्मूल्यांकन करा.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या कर बचतीचे नियोजन करण्यासाठी तुमच्याकडे अजूनही वेळ आहे. तुम्ही मार्च २०२६ पर्यंत पीपीएफ, केव्हीपी इत्यादी कर बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकता.
या गोष्टी केल्यास नवीन वर्षात तुम्हाला अडचणी येणार नाही.
Sakal