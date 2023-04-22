पुण्यातील 'येरवडा जेल' आतून कसं दिसतं? दुर्मिळ फोटो!

Sandip Kapde

पुणे

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह हा पुणे शहरातील उच्च सुरक्षा असलेला तुरुंग आहे.

Yerwada Jail Inside View | esakal

मोठा तुरुंग

हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा कारागृह आहे.

Yerwada Jail Inside View | esakal

दक्षिण आशिया

तसेच, हा दक्षिण आशियातील प्रमुख आणि विशाल तुरुंगांपैकी एक मानला जातो.

Yerawada Central Jail | esakal

कैदी

या कारागृहात अनेक कैदी ठेवले जाऊ शकतात.

Yerwada Jail Inside View | esakal

महात्मा गांधी

महात्मा गांधी यांनीही या तुरुंगात बंदिवास भोगला आहे.

Yerwada Jail Inside View | esakal

स्वातंत्र्यपूर्व काळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळात या तुरुंगात अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना कैद करण्यात आले होते.

Yerwada Jail Inside View | esakal

५१२ एकर

हे कारागृह तब्बल ५१२ एकर जमिनीवर पसरले आहे.

Yerwada Jail Inside View | esakal

अंडा सेल

अत्याधिक सुरक्षा असलेल्या कैद्यांसाठी या तुरुंगात "अंडा सेल" आहे. कैद्यांसाठी विविध सुधारणा आणि उपक्रम येथे राबवले जातात.

Yerwada Jail Inside View | esakal

कारागृह

गांधीजींच्या विचारांचा प्रचार करण्यासाठी या कारागृहात वेगवेगळे उपक्रम आयोजित केले जातात.

Yerwada Jail Inside View | esakal

अभिनेता संजय दत्त

अभिनेता संजय दत्त यांनीही ४२ महिने येरवडा कारागृहात काढले होते.

Yerwada Jail Inside View | esakal

येरवडा खुले कारागृह

येरवडा खुले कारागृह हे मुख्य कारागृहाच्या बाहेरील आवारात स्थित आहे.

Yerwada Jail Inside View | esakal

जन्मठेपेची शिक्षा

जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या, पाच वर्षे शिक्षा पूर्ण केलेल्या आणि चांगले वर्तन दाखवलेल्या कैद्यांना खुल्या कारागृहात ठेवले जाते.

Yerawada Central Jail | esakal

मूलभूत सुरक्षा

येथे फक्त मूलभूत सुरक्षा असते आणि कैद्यांना खोल्यांमध्ये बंदिस्त ठेवले जात नाही.

Yerwada Jail Inside View | esakal

येरवडा कारागृह

येरवडा कारागृहातील कैदी अनेक वस्तू तयार करतात, ज्या विक्रीसाठी ठेवल्या जातात.

Yerwada Jail Inside View | esakal

ब्रिटीश राजवट

ब्रिटीश राजवटीत या तुरुंगात स्वातंत्र्यसैनिकांना डांबून ठेवले गेले होते.

Yerwada Jail Inside View | esakal

स्वातंत्र्यसैनिक

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, जोकिम अल्वा, लोकमान्य टिळक आणि भुरालाल रणछोडदास शेठ यांनी या तुरुंगात काळ व्यतीत केला.

Yerwada Jail Inside View | esakal

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