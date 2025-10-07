विनाकारण रेल्वेची चेन ओढल्यास दिली जाते ही कठोर शिक्षा..तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही

Saisimran Ghashi
भारतीय रेल्वे सामान्य माणसासाठी आलिशान एसी कोच ते सामान्य डब्यांपर्यंत किफायतशीर प्रवास उपलब्ध करते.
अलार्म चेन ही रेल्वे डब्यांमधील लाल साखळी आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत ट्रेन थांबवण्यासाठी वापरली जाते.
अलार्म चेन ओढल्यास ट्रेनच्या आपत्कालीन ब्रेक सिस्टमला चालना मिळते आणि ट्रेन लवकर थांबते.
विनाकारण अलार्म चेन ओढणे भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १४१ अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे.
पहिल्या उल्लंघनासाठी १,००० रुपये दंड, एक वर्ष तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
पुन्हा गैरवापर केल्यास वाढीव दंड आणि अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
अलार्म चेनचा उपयोग वैद्यकीय आणीबाणी, आग किंवा प्रवासी असुरक्षितपणे चुकल्यास केला जातो.
esakal
अलार्म चेन हे सुरक्षा साधन आहे, त्याचा गैरवापर टाळून रेल्वेची सुरक्षितता आणि वेळेवर सेवा सुनिश्चित करावी.
kidney damaging foods
esakal