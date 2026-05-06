किडनी स्टोनची वेदना टाळायची असेल तर ‘हे’ 5 पदार्थ टाळा!

Aarti Badade

किडनी स्टोन आणि जीवनशैली

चुकीची जीवनशैली, डिहायड्रेशन आणि जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे सध्या तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत अनेकांना किडनी स्टोनचा त्रास सतावत आहे.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

पालकाचे सेवन टाळा

पालकामध्ये ऑक्झॅलेटचे प्रमाण जास्त असते, जे कॅल्शियमसोबत मिळून शरीरात स्फटिक तयार करते आणि स्टोनचा धोका वाढवते.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

सुकामेवा आणि बियांचे प्रमाण मर्यादित ठेवा

बदाम, काजू आणि शेंगदाण्यांसारख्या सुकामेव्यात ऑक्झॅलेट असते, ज्यामुळे आधीच त्रास असलेल्या लोकांचा आजार बळावू शकतो.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

चॉकलेट आणि कोको उत्पादने

चॉकलेट चवीला चांगले असले तरी त्यात ऑक्झॅलेटची पातळी जास्त असते, ज्यामुळे वारंवार सेवन केल्यास स्टोन तयार होण्याची प्रक्रिया वेगवान होते.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

जास्त मीठ असलेले पदार्थ (सोडियम)

जास्त मीठ खाल्ल्याने लघवीद्वारे कॅल्शियम बाहेर टाकण्याचे प्रमाण वाढते, जे पुढे जाऊन किडनीमध्ये खडे तयार करण्यास कारणीभूत ठरते.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

मांसाहार आणि प्रथिनांचा अतिवापर

रेड मीट, चिकन आणि अंडी यांच्या अतिसेवनाने शरीरातील 'युरिक ॲसिड' वाढते, ज्यामुळे किडनी स्टोनची समस्या अधिक वेदनादायी होऊ शकते.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

खबरदारी आणि तज्ज्ञांचा सल्ला

किडनी स्टोन टाळण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे आणि आहारात बदल करण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा किंवा नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

Kidney stone causes and diet

|

Sakal

शरीरातील वात वाढल्याची 'ही' आहेत 5 धोक्याची लक्षणे!

Vata Dosha symptoms and remedies

|

Sakal

येथे क्लिक करा