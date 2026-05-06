किडनी स्टोनची वेदना टाळायची असेल तर ‘हे’ 5 पदार्थ टाळा!

Aarti Badade
चुकीची जीवनशैली, डिहायड्रेशन आणि जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे सध्या तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत अनेकांना किडनी स्टोनचा त्रास सतावत आहे.
पालकामध्ये ऑक्झॅलेटचे प्रमाण जास्त असते, जे कॅल्शियमसोबत मिळून शरीरात स्फटिक तयार करते आणि स्टोनचा धोका वाढवते.
बदाम, काजू आणि शेंगदाण्यांसारख्या सुकामेव्यात ऑक्झॅलेट असते, ज्यामुळे आधीच त्रास असलेल्या लोकांचा आजार बळावू शकतो.
चॉकलेट चवीला चांगले असले तरी त्यात ऑक्झॅलेटची पातळी जास्त असते, ज्यामुळे वारंवार सेवन केल्यास स्टोन तयार होण्याची प्रक्रिया वेगवान होते.
जास्त मीठ खाल्ल्याने लघवीद्वारे कॅल्शियम बाहेर टाकण्याचे प्रमाण वाढते, जे पुढे जाऊन किडनीमध्ये खडे तयार करण्यास कारणीभूत ठरते.
रेड मीट, चिकन आणि अंडी यांच्या अतिसेवनाने शरीरातील 'युरिक ॲसिड' वाढते, ज्यामुळे किडनी स्टोनची समस्या अधिक वेदनादायी होऊ शकते.
किडनी स्टोन टाळण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे आणि आहारात बदल करण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा किंवा नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
