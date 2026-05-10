आयपीएल इतिहासातील सर्वात तरुण कर्णधार कोण विराटचा कितवा नंबर?

Varsha Balhe

नंबर १

या यादीत विराट कोहली आजही नंबर १ वर आहे.

Youngest Captains in IPL History

|

esakal

विराट कोहली

इतक्या कमी वयात RCB ची धुरा सांभाळत विराटने इतिहास घडवला होता.तेव्हा त्याच वय २२ वर्षे १८७ दिवस एवढ होत.

स्टीव्ह स्मिथ

पुणे वॉरियर्सकडून कर्णधारपद करत स्मिथने सर्वांना प्रभावित केलं होतं. त्याच वय २२ वर्षे ३४४ दिवस होत.

सुरेश रैना

धोनीच्या अनुपस्थितीत रैनाने CSK चे नेतृत्व केलं होतं.तेव्हा त्याच वय २३ वर्षे ११२ दिवस होत.

रियान पराग

रियान परागने २३ वर्षे १३३ दिवस राजस्थान रॉयल्सचा सर्वात युवा कर्णधार बनत त्याने मोठा विक्रम केला.

यशस्वी जयस्वाल

यशस्वी जयस्वाल २४ वर्षे १३२ दिवस ९ मे २०२६ रोजी त्याने प्रथमच राजस्थानचं नेतृत्व केलं.

रियान पराग

यशस्वीला ही संधी रियान परागच्या अनुपस्थितीत मिळाली. आणि त्याचं कॅप्टन्सी पदार्पण लगेच चर्चेत आलं.

