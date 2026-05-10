आयपीएल इतिहासातील सर्वात तरुण कर्णधार कोण विराटचा कितवा नंबर?

Varsha Balhe
या यादीत विराट कोहली आजही नंबर १ वर आहे.
Youngest Captains in IPL History
esakal
इतक्या कमी वयात RCB ची धुरा सांभाळत विराटने इतिहास घडवला होता.तेव्हा त्याच वय २२ वर्षे १८७ दिवस एवढ होत.
Youngest Captains in IPL History
esakal
पुणे वॉरियर्सकडून कर्णधारपद करत स्मिथने सर्वांना प्रभावित केलं होतं. त्याच वय २२ वर्षे ३४४ दिवस होत.
Youngest Captains in IPL History
esakal
धोनीच्या अनुपस्थितीत रैनाने CSK चे नेतृत्व केलं होतं.तेव्हा त्याच वय २३ वर्षे ११२ दिवस होत.
Youngest Captains in IPL History
esakal
रियान परागने २३ वर्षे १३३ दिवस राजस्थान रॉयल्सचा सर्वात युवा कर्णधार बनत त्याने मोठा विक्रम केला.
Youngest Captains in IPL History
esakal
यशस्वी जयस्वाल २४ वर्षे १३२ दिवस ९ मे २०२६ रोजी त्याने प्रथमच राजस्थानचं नेतृत्व केलं.
Youngest Captains in IPL History
esakal
यशस्वीला ही संधी रियान परागच्या अनुपस्थितीत मिळाली. आणि त्याचं कॅप्टन्सी पदार्पण लगेच चर्चेत आलं.
Youngest Captains in IPL History
esakal
virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king
esakal