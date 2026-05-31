शरीर देत आहे रक्ताभिसरण बिघडल्याचे 6 धोकादायक संकेत!

Aarti Badade
रक्ताभिसरण योग्य पद्धतीने होत नसेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम हळूहळू शरीरावर दिसू लागतात आणि आरोग्याच्या समस्या वाढतात.
Poor blood circulation symptoms
Sakal
शरीरातील अवयवांपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचत नसेल, तर अगदी कमी काम केल्यानंतरही शरीराला सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.
रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळे हात किंवा पायांना वारंवार झिणझिण्या येतात किंवा ते भाग सुन्न पडल्यासारखे वाटू शकतात.
हृदय रक्ताचा उपसा वेगाने करू शकत नसल्यास जास्त वेळ बसल्यावर किंवा उभं राहिल्यावर पाय आणि घोट्यांना सूज येऊ शकते.
कमी रक्तप्रवाहामुळे जखमांना आवश्यक पोषण मिळत नाही, परिणामी संसर्ग किंवा जखम लवकर बरी न होता खूप वेळ लागतो.
शिरांमध्ये रक्त साचल्यामुळे त्वचेवर वाकड्या-तिकड्या जांभळ्या रंगाच्या शिरा दिसू लागतात, ज्यामुळे पायात वेदना आणि जडपणा जाणवतो.
मेंदूपर्यंत योग्य प्रमाणात रक्त पोहोचत नसेल, तर गोष्टी वारंवार विसरणे किंवा कामात गोंधळल्यासारखे वाटणे अशी लक्षणे दिसतात.
थकवा, सूज किंवा हात-पाय गार पडणे यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आरोग्यासाठी उत्तम असते.
