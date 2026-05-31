शरीर देत आहे रक्ताभिसरण बिघडल्याचे 6 धोकादायक संकेत!

Aarti Badade

शरीरातील रक्ताभिसरण

रक्ताभिसरण योग्य पद्धतीने होत नसेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम हळूहळू शरीरावर दिसू लागतात आणि आरोग्याच्या समस्या वाढतात.

दिवसभर थकवा जाणवणे

शरीरातील अवयवांपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचत नसेल, तर अगदी कमी काम केल्यानंतरही शरीराला सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.

हात-पाय सुन्न पडणे

रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळे हात किंवा पायांना वारंवार झिणझिण्या येतात किंवा ते भाग सुन्न पडल्यासारखे वाटू शकतात.

पाय आणि घोट्यांना सूज येणे

हृदय रक्ताचा उपसा वेगाने करू शकत नसल्यास जास्त वेळ बसल्यावर किंवा उभं राहिल्यावर पाय आणि घोट्यांना सूज येऊ शकते.

शरीरावरील जखमा

कमी रक्तप्रवाहामुळे जखमांना आवश्यक पोषण मिळत नाही, परिणामी संसर्ग किंवा जखम लवकर बरी न होता खूप वेळ लागतो.

पायांवर निळसर फुगलेल्या शिरा

शिरांमध्ये रक्त साचल्यामुळे त्वचेवर वाकड्या-तिकड्या जांभळ्या रंगाच्या शिरा दिसू लागतात, ज्यामुळे पायात वेदना आणि जडपणा जाणवतो.

स्मरणशक्ती कमी होणे

मेंदूपर्यंत योग्य प्रमाणात रक्त पोहोचत नसेल, तर गोष्टी वारंवार विसरणे किंवा कामात गोंधळल्यासारखे वाटणे अशी लक्षणे दिसतात.

लक्षणांकडे वेळीच लक्ष द्या

थकवा, सूज किंवा हात-पाय गार पडणे यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आरोग्यासाठी उत्तम असते.

