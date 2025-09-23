झरीन खानने कसं कमी केलं 43 किलो वजन?

Apurva Kulkarni

बॉलिवूड

अभिनेत्री झरीन खानने 2010 मध्ये वीर चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यावेळी सलमानसोबत तिने स्क्रीन शेअर केली.

हेल्दी

झरीन खानला जेव्हा सिनेमा मिळाला तेव्हा ती प्रचंड हेल्दी होती. जास्त हेल्दी असल्याने तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं.

100 किलो

तेव्हा झरीनचं वजन तब्बल 100 किलो इतकं होतं. परंतु तिने वजन कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

डायट

झरीननं वजन कमी करण्यासाठी फक्त लिक्विड डायट सुरु केलं. जूस, पाणी, सूप एवढंच तिने डायटमध्ये ठेवलं.

स्वीमिंग

वजन कमी करण्यासाठी तिने जीममध्ये घाम गाळला. तसंच स्वीमिंग सुद्धा सुरु केली.

प्रोटीन

झरीनने फक्त हेल्दी आणि प्रोटीन युक्त डायट सुरु केलं. त्यामुळे तिचं वजन वाढलं नाही.

साखर

तसंच झरीन साखर तसंच साखरेचं पदार्थ खाणं बदं केलं.

57 किलो

खुप मेहनतीनंतर झरीनने 100 किलो वजनावरुन 57 किलो वजन झालं.

