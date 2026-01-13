Zilla Parishad election district: निवडणूक जाहीर झालेल्या १२ जिल्हा परिषदा नेमक्या कोणत्या? जाणून घ्या, एका क्लिकवर

Mayur Ratnaparkhe
कोकण विभागातील रायगड जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे.
कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक होणार आहे.
कोकण विभागात रायगड आणि सिंधुदुर्ग यांच्यासोबतच रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक होईल.
पुणे विभागात पुणे जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक जाहीर झाली आहे.
पुणे विभागात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक होणार आहे.
पुणे विभागात सांगली जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे.
पुणे विभागात सातारा जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुकीची घोषणा झाली आहे.
पुणे विभागात सोलापूर जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक होणार आहे.
मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे.
मराठवाडा विभागात लातूर जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक जाहीर झाली आहे.
मराठवाडा विभागात परभणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकही जाहीर झाली आहे.
मराठवाडा विभागात धाराशिव जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुकीची घोषणा झाली आहे.
