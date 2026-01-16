आजपासून बदलणार भाग्यचक्र! मंगळ-शुक्र युतीमुळे ‘या’ ३ राशींवर पैशांचा पाऊस

Aarti Badade

ग्रहमानातील मोठा बदल

१६ जानेवारी २०२६ रोजी मकर राशीत मंगळ आणि शुक्र एकत्र येत असल्याने अत्यंत शुभ असा 'मंगळ-शुक्र युती' योग निर्माण होत आहे.

मंगळ आणि शुक्राचा प्रभाव

शुक्र ग्रहाला धन-वैभवाचा कारक, तर मंगळाला साहस आणि ऊर्जेचा कारक मानले गेल्याने हा योग प्रगतीचे नवे मार्ग उघडणारा ठरेल.

वृषभ रास - कामात यश

वृषभ राशीच्या व्यक्तींना या काळात प्रलंबित कामांमध्ये यश मिळेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ रास - धनलाभाचे योग

या राशीच्या लोकांना वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ मिळू शकतो आणि विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला योग्य फळ मिळण्याचे संकेत आहेत.

तूळ रास - सुख-सुविधा वाढणार

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ वाहन किंवा मालमत्ता खरेदीसाठी अत्यंत अनुकूल असून कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.

तूळ रास - अडकलेले पैसे मिळणार

जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील, तर या ग्रहयोगाच्या प्रभावामुळे ते परत मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

धनू रास - संवादातून फायदा

धनू राशीच्या व्यक्तींचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांच्या संवादकौशल्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात मोठे आर्थिक फायदे होतील.

धनू रास - जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ

जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला बक्कळ नफा मिळू शकतो, मात्र आर्थिक नियोजनासाठी संयम राखणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

