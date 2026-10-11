राशिभविष्य ११ ऑक्टोबर २०२६! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
horoscope
sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. विरोधकांवर मात कराल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
horoscope
Sakal
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.
horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope
Sakal
Pune name history
Sakal