राशिभविष्य ११ ऑक्टोबर २०२६! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

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वृषभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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कर्क :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. विरोधकांवर मात कराल.

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सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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कन्या :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.

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तुळ :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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वृश्‍चिक :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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धनु :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

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