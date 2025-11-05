Who is Zohran Mamdani : न्यूयॉर्कचे भारतीय वंशाचे पहिले मुस्लिम महापौर बनलेले जोहरान ममदानी आहेत तरी कोण?

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार -

भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जोहरान ममदानी यांनी न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.

जन्म कुठे झाला? -

जोहरान यांचा जन्म १९९१ मध्ये युगांडाची राजधानी कंपाला येथे झाला.

वडील कोण आहेत? -

जोहरान यांचे वडील महमूद ममदानी केपटाऊन विद्यापीठात प्राध्यापक होते.

आई कोण आहे? -

जोहरान यांच्या आई भारतीय वंशाची मीरा नायर या भारतीय-अमेरिकन चित्रपट दिग्दर्शिका आहेत.

अमेरिकन नागरिकत्व -

जोहरान ममदानी यांना २०१८ मध्ये अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले.

सामाजिक कार्यकर्ते -

राजकारणात येण्यापूर्वी जोहरान ममदानी यांनी सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून काम केले.

फॉरक्लोजर काउंसलर -

जोहरान ममदानी न्यूयॉर्कमध्ये फॉरक्लोजर काउंसलर म्हणून काम करत होते.

पहिली निवडणूक -

जोहरान ममदानी यांनी २०२० मध्ये त्यांची पहिली निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले.

पहिले दक्षिण आशियाई सोशलिस्ट -

जोहरान ममदानी हे न्यूयॉर्क स्टेट असेंब्लीमध्ये पहिले दक्षिण आशियाई समाजवादी प्रतिनिधी बनले.

