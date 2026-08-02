Zudio चा मान्सुन सेल सुरू! कमी किमतीत कपडे, फुटवेअरवर भन्नाट ऑफर्स

Apurva Kulkarni
1 ऑगस्टपासून झुडिओचा सेल सुरु झाला आहे. या सेलमध्ये अनेक गोष्टीवर धमाकेदार ऑफर्स आहेत.
ZUDIO DISCOUNTS
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फुटवेअरची सुरुवात १४९ रुपयांपासून पुढे आहे.
ZUDIO OFFERS
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त्याचबरोबर १९९ रुपयांमध्ये टीशर्ट आणि इतर कपडे उपलब्ध आहे.
T SHIRT SALE
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तर महिलांच्या वनपीसमध्ये सुद्धा आकार्षक सूट देण्यात आली आहे.
, ZUDIO COLLECTION
esakal
महिलांच्या मेकअप प्रोडक्टमध्ये सुद्धा डिस्काऊंट देण्यात आला आहे.
WOMEN'S WEAR SALE
esakal
लहान मुलांचे कपडे तसंच फुटवेअर यामध्ये सुद्धा डिस्काऊंट असणार आहे.
LIFESTYLE SHOPPING
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ऑफर्स शहरानुसार बदलू शकतात. अधिक माहितीसाठी जवळच्या Zudio स्टोअरला भेट द्या.
ZUDIO COLLECTION
esakal
SOAKED BLACK RAISINS,
esakal