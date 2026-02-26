Holi 2026: बाजारातील चिप्स विसरा! होळीला पाहुण्यांसाठी घरीच बनवा टेस्टी बटाटा चिप्स

Puja Bonkile
how to make crispy potato chips at home for holi: मार्केटमध्ये मिळत असलेल्या चिप्समध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि जास्त तेल असते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते. अशावेळी घरी बनवलेले ताजे, इन्स्टंट बटाटा चिप्स केवळ स्वादिष्टच नाहीत तर खूप आरोग्यदायी देखील असतात. चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांना जास्त साहित्य किंवा मेहनत लागत नाही. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून, तुम्ही चहासोबत किंवा तुमच्या मुलांसाठी नाश्ता म्हणून परिपूर्ण चिप्स बनवू शकता. जर तुम्हाला घरी जलद आणि कुरकुरीत बटाट्याचे चिप्स बनवायचे असतील तर ही रेसिपी खूप उपयुक्त ठरेल. शिवाय, जर तुमच्याकडे अचानक पाहुणे आले असतील किंवा तुम्हाला काहीतरी कुरकुरीत हवे असेल तर ही इन्स्टंट बटाट्याचे चिप्स पुढील सोप्या पद्धतीने बनवू शकता.
3 ते 4 मध्यम आकाराचे बटाटे
चवीनुसार मीठ
मिरची पावडर
मसाला
तळण्यासाठी तेल
चिप्स बनवण्यासाठी सर्वात आधी बटाटे चांगले धुवा आणि सोलून घ्या. स्लायसर किंवा धारदार चाकू वापरून त्यांचे पातळ, गोल काप करा. लक्षात ठेवा की काप जितके पातळ असतील तितके चिप्स अधिक कुरकुरीत होतील. कापलेले बटाटे थंड पाण्यात 10-15 मिनिटे भिजवा. यामुळे जास्तीचा स्टार्च निघून जातो आणि चिप्स अधिक कुरकुरीत होतात. यानंतर, बटाट्याचे तुकडे कापडाने चांगले वाळवा. एका पॅनमध्ये तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर, बटाट्याचे तुकडे लहान भागांमध्ये घाला. गॅस मध्यम करा आणि चिप्स सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळा. जास्त तेल निघून जाण्यासाठी तळलेले चिप्स टिश्यू पेपर टॉवेलवर काढून टाका. चिप्सवर मीठ, लाल तिखट किंवा चाट मसाला टाका. तुमचे कुरकुरीत इन्स्टंट बटाटा चिप्स तयार आहेत. ते हवाबंद डब्यात ठेवता येतात.
