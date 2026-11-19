Sandeep Shirguppe
ताकातील उपयुक्त जीवाणू आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होते.
Buttermilk
sakal
ताक प्यायल्याने काही लोकांना पोटातील जळजळ आणि आम्लपित्ताचा त्रास कमी जाणवू शकतो.
Buttermilk
Sakal
ताकातील पाण्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते. उन्हाळ्यात हे उत्तम पेय ठरू शकते.
Buttermilk
sakal
ताकातील कॅल्शियम हाडे आणि दातांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे.
Buttermilk
esakal
जिवंत उपयुक्त जीवाणू असलेल्या ताकामुळे आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते.
ताकामध्ये प्रथिने असतात. शरीराच्या स्नायूंची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी त्यांचा उपयोग होतो.
Buttermilk
esakal
साखर न घातलेले ताक हे तुलनेने कमी उष्मांक असलेले पेय आहे. जास्त उष्मांक असलेल्या पेयांना हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Buttermilk
sakal
ताकातून कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि इतर काही खनिजे मिळतात. त्यामुळे शरीराच्या विविध कार्यांना मदत होते.
Buttermilk
esakal
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