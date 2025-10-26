रेशीम पैठणी खरेदी करताय? मग या गोष्टी लक्षात ठेवा

Monika Shinde
रेशीम पैठणी ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. तिची नजाकत आणि कलात्मक विना सर्वाना मोहवते. पण खरेदी करताना अस्सल साडी ओळखणं महत्वाचं आहे.
ओरीजनल पैठणी ही नेहमी हातमागावर तयार केली जाते. तिच्या मागच्या बाजूवर धागे नीट विणलेले आणि गाठी सुबक दिसतात.
ओरीजनल पैठणीत दोन वेगवेगळ्या रंगांचे रेशीम धागे वापरलेले असतात. त्यामुळे प्रकाशानुसार साडीचा रंग बडलल्यासारखा दिसतो.
ओरिजनल पैठणीत शुद्ध सोन्याची किंवा रुपेरी झरी वापरली जाते. ती चमकदार आणि टिकाऊ असते. काही साड्यांना नकली झरी या काही दिवसात काळी पडते.
कमळ, मोर, पोपट अशा पारंपरिक आकृत्या हाताने विणलेल्या असतात. नक्षीकाम पुढे- मागे जवळपास सारखं दिसतं.
ओरिजनल रेशीम पैठणीचा पोत मऊ पण किंचित जड असतो. हलक्या, खूपच स्वस्त साड्या साधारणतः मशीनवर तयार झालेल्या असतात.
ओरिजनल पैठणी बनवायला महिन्याचा कालावधी लागतो. म्हणून तिची किंमत जास्त असते. फार कमी किमतीत मिळणारी साडी बहुधा नकली असते.
पैठणी (औरंगाबाद) किंवा येवला ही पैठणीची प्रसिद्ध केंद्रे आहेत. तिथून किंवा विश्वासार्ह विणकारांकडून साडी घेतल्यास शुद्धतेची खात्री मिळते.
