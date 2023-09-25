बाप्पाच्या विसर्जनासाठी असा करा स्पेशल अन् झक्कास लुक

साक्षी राऊत

बाप्पाचे विसर्जन

बाप्पाचे आगमन होऊन आठवडासुद्धा झाला आणि विसर्जनाची वेळ जवळ आली. बाप्पाच्या आगमनाची जेवढी जोरदार तयारी सगळीकडे असते तेवढीच विसर्जनाचीसुद्धा असते.

Bappa's Visarjan Special look

विसर्जनासाठी स्पेशल लुक

बाप्पाच्या आगमनाची ज्याप्रमाणे जोरदार तयारी केली जाते त्याचप्रमाणे विसर्जनासुद्धा तयारी धुमधडाक्यात असते. त्यासाठी महिला नटून तयार होतात.

Bappa's Visarjan Special look

आता बाप्पाच्या विसर्जनासाठी तुम्हालाही स्पेशल लुक करायचा असेल तर तुम्ही सेलिब्रिटींचे हे काही लुक ट्राय करू शकता.

Bappa's Visarjan Special look

विसर्जनाच्या वेळी तुम्ही खास जरीची साडी घालून हातात बांगड्या, केसांचा आंबाडा असा मराठमोळा साज तुम्ही करू शकता.

Bappa's Visarjan Special look

हातात बाजूबंद, माथ्यावर बिंदी आणि कमरपट्ट्यात तुम्ही अगदी हटके लुक करू शकता.

Bappa's Visarjan Special look

प्राजक्ता माळीचा नाकात नथ, गळ्यात दागिणे आणि केसांचा सिंपल जुळा असा लुकसुद्धा उठून दिसतो.

Bappa's Visarjan Special look

गिरीजा प्रभूचा लुकसुद्धा तुम्ही ट्राय करू शकता.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Bappa's Visarjan Special look