बॉडी लोशन की बॉडी बटर, तुमच्या त्वचेसाठी काय आहे बेस्ट?

आपण सर्वजण आपल्या चेहऱ्याची तर विशेष काळजी घेतोच, परंतु त्वचेकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, चेहऱ्याप्रमाणेच त्वचेलाही हायड्रेशनची गरज असते.

body lotion or body butter which is better for your skin | Sakal