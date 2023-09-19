बेडरूममध्ये गणेशमूर्ती ठेवता येईल का?

Anuradha Vipat

बेडरूममध्ये गणेशाची मूर्ती ठेवू नये

वास्तुशास्त्रानुसार बेडरूममध्ये गणेशाची मूर्ती ठेवू नये

बाथरूमच्या भिंतीवर

बाथरूमच्या भिंतीवर चुकूनही गणेशाचा फोटो किंवा मूर्ती लावू नका.

गणेशाची मूर्ती 

याशिवाय कोठेही गणेशाची मूर्ती ठेवणे टाळावे

वैवाहिक जीवनात कलह

बेडरूममध्ये गणेशाची मूर्ती ठेवल्याने वैवाहिक जीवनात कलह निर्माण होतो .

गॅरेजमध्ये किंवा लॉन्ड्रीमध्ये

तसेच गणेशमूर्ती गॅरेजमध्ये किंवा लॉन्ड्रीमध्ये ठेवू नये .

जिन्याच्या खाली

गणेशमूर्ती जिन्याच्या खाली किंवा बाथरूमच्या जवळ ठेवू नये.

स्थापना करणे अशुभ

गॅरेज किंवा कार पार्किंगची जागा ही रिकामी असली तरीही घराच्या या भागात स्थापना करणे अशुभ आहे.

