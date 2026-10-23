Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!

दिवाळी सणाची लगबग सुरू असताना आणि बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी उसळत असतानाच हवामान विभागाने चिंता वाढवणारा इशारा दिला आहे. बंगालच्या उपसागरात नव्या चक्रीवादळाचे सावट निर्माण झाले असून, दुसरीकडे अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र झाले आहे. .या दुहेरी वादळी प्रणालींमुळे देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण किनारपट्टीवर मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, याचे ढग महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकल्यास ऐन सणासुदीत पावसाचा खोडा बसण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, २३ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान देशातील हवामानात वेगाने मोठे बदल होणार आहेत..समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!.Diwali shopping and weather impact : ऐन दिवाळीत पावसाचे सावट; महाराष्ट्रातील वातावरणात काय बदल होणार?बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र या दोन्ही बाजूंनी बाष्पयुक्त वारे सक्रिय झाल्यामुळे दक्षिण भारतासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत ढगाळ वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही भागांत दुपारनंतर मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा शिडकावा होऊ शकतो. .दिवाळीच्या खरेदीसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतात काढून ठेवलेल्या पिकांची काळजी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हवामानातील या अनपेक्षित बदलांचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Bay of Bengal cyclone threat : २७ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान वादळ तीव्र; ओडिशा, आंध्र प्रदेशात अतिवृष्टीचा इशाराहवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारी वादळी प्रणाली पश्चिमेकडे सरकताना अधिक रौद्ररूप धारण करणार आहे. २७ आणि २८ ऑक्टोबर रोजी ओडिशा आणि किनारपट्टीच्या आंध्र प्रदेशात २०० मिमीपेक्षा जास्त मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .आयफोन ड्युओचा स्क्रीन फुटला? रिपेअरिंगचा खर्च ऐकून धक्का बसेल!.२९ ऑक्टोबरपर्यंत या भागात अतिवृष्टीचा जोर कायम राहणार असून, सोसाट्याचा वारा आणि उसळणाऱ्या लाटांमुळे मच्छिमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत..Schools closed in Puducherry : अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा; दक्षिणेत शाळांना सुट्टी, जनजीवन विस्कळीतदुसऱ्या बाजूला आग्नेय अरबी समुद्र आणि लक्षद्वीप भागावर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये पावसाने आधीच हाहाकार उडवला आहे. पुद्दुचेरी आणि कराईकल परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सखल भागांत पाणी साचले असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने सर्व सरकारी व खासगी शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर केली आहे..कर्नाटक आणि तेलंगणामध्येही २९ ऑक्टोबरपर्यंत विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, नागरिकांना हवामानाच्या ताज्या अंदाजावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.