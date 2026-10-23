महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!

IMD rain alert for Diwali : अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात एकाच वेळी वादळी हालचाली; पुढचे ७ दिवस अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट
Diwali shopping and weather impact

Diwali shopping and weather impact

sakal

विनयन वाघमारे
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दिवाळी सणाची लगबग सुरू असताना आणि बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी उसळत असतानाच हवामान विभागाने चिंता वाढवणारा इशारा दिला आहे. बंगालच्या उपसागरात नव्या चक्रीवादळाचे सावट निर्माण झाले असून, दुसरीकडे अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र झाले आहे.

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