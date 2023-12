'डंकी'मध्ये' विकीला कास्ट करायचं नव्हतं, खुद्द दिग्दर्शक राजकुमारने केला खुलासा

'डंकी'च्या यशाचा आनंद दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी त्याच्या नुकत्याच रिलीज झालेल्या 'डंकी'च्या यशाचा आनंद घेत आहेत.

Rajkumar not want to cast Vicky in 'Dunky'