गणपती बाप्पा जवळ असणाऱ्या 'या' वस्तूंचा अर्थ माहिती आहे का?

Anuradha Vipat

गणरायाच्या संबंधित असंख्य वस्तू

विघ्नहर्ता,गजानना अशा अनेक नावांनी स्मरण केल्या जाणाऱ्या गणरायाच्या संबंधित असंख्य वस्तू आहेत

मोदक

गोड मोदक चिरंतन आनंद देतो.

शंख 

नकारात्मक विचारांना दूर ठेवण्यास मदत करतो.

वज्र शूल

वज्र शूलमुळे मनावर आत्म्याचे नियंत्रण आणि मनावर नियंत्रण मिळते.

गदा 

गदाद्वारे गणेश निश्चित आणि आज्ञाधारक आहे हे संबोधित होते

अमृताचे भांडे

हे गणेश मंदिरात घेत असलेल्या पवित्र स्नानाचे प्रतीक आहे.

रुद्राक्ष माळा

रुद्राक्ष माळ हे गणेशासाठी प्रार्थना मणी आहेत

