सूर्य कुठे पश्चिमेला उगवतो का? होय! 'या' ठिकाणी असंच होतं..

ब्रह्मांडात अशा अनेक गोष्टी आणि अशी अनेक तथ्ये आहेत, ज्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही. हे कळल्यावर आपण थक्क होतो. आपण पृथ्वीवर राहत असल्याने आपल्याला या ग्रहाशी संबंधित अनेक गोष्टी माहित झाल्या आहेत.

do you know where sun rises in the west one year is shorter than a day