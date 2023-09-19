Ganeshotsav 2025: पेशव्यांपासून ते थेट टिळकांपर्यंत असा आहे गणेश उत्सवाचा इतिहास !

Chinmay Jagtap

जन्मउत्सव

भगवान गणपती यांचा जन्मोत्सव म्हणून हा सण साजरा केला जातो.

इतिहास

या सणाचा इतिहास १८व्या शतकातील आहे. संपूर्ण हिंदुस्थानावर राज्य करणाऱ्या पेशव्यांनी सार्वजनिक उत्सवाची सुरूवात केली.

ब्रिटीश

मात्र पुढे ब्रिटीश राजवटीत हा सण उत्साहाने साजरा केला जात नव्हता.

लोकमान्य टिळक

१८९३ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी गणेश उत्सव पुन्हा लोकांमध्ये लोकप्रिय केला.

उत्सव

१० दिवसांचा हा उत्सव यंदा २८ सप्टेंबरला संपणार आहे.

मंडप

गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी 10 दिवस मंडप घातला जातो. यावेळी मूर्तीची पुजा केली जाते. दीड, तीन, पाच, सात किंवा दहा दिवस मूर्तीची पूजा केली जाते.

