गणेश मंत्राचा जप किती वेळा करावा?

Anuradha Vipat

गंध आणि फुल वाहून जपाला सुरुवात

बाप्पाला गंध लावून आणि फुल वाहून जपाला सुरुवात करा.

१००८ गणेश मंत्राचा जप

गणेश मंत्राचा जप रोज १००८ वेळा म्हणणे अपेक्षित आहे.

१०८ वेळा हा मंत्र म्हणावा

परंतु वेळे अभावी ते शक्य नसेल तर किमान १०८ वेळा हा मंत्र जरूर म्हणावा. 

मनोकामना पूर्ण व्हावी

मंत्र पठण झाल्यावर देवाला आपला मनोदय सांगून आपली मनोकामना पूर्ण व्हावी, अशी प्रार्थना करावी.

उत्तर किंवा पूर्व दिशा

गणपतीची मूर्ती ठेवा आणि उत्तर किंवा पूर्व दिशेला बसल्याची खात्री करा.

गणेशाच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे मग्न

गणेश मंत्राचा जप करताना भगवान गणेशाच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे मग्न व्हा 

समूह आणि विश्व

गण" चा अर्थ समूह आहे आणि विश्व हे ऊर्जा आणि अणूंच्या समूहाने बनलेले आहे.

