मानव कोणत्या ग्रहावर किती काळ जिवंत राहू शकतो? जाणून घ्या

पृथ्वी आपण शतकानुशतके पृथ्वीवर राहत आहोत. मानवाने काही दशकांपूर्वीच सूर्यमालेचा शोध लावला आहे. पण, प्रश्न असा आहे की इतर ग्रहांवरही जीवन शक्य आहे का?

human can survive on planets of our solar system | Esakal