पदार्पणात सर्फराज खानचा धमाका! वडिलांना दिलं श्रेय

इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत सर्फराज खानने धडाकेबाज अर्धशतक झळकावून पदार्पणातच शानदार कामगिरी केली आहे.

IND Vs ENG sarfraz khan reaction after fifty in debut for india gives credit to father