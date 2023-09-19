'ओम सिद्धिविनायकाय नम:' मंत्राचा जप करण्यापुर्वी जाणून घ्या हे नियम

Anuradha Vipat

मानसिक तणावातून मुक्ती

'ओम सिद्धिविनायकाय नम:च्या उच्चारणाने मानवाची मानसिक तणावातून मुक्ती होते

एका शांत जागेची निवड

'ओम सिद्धिविनायकाय नम:चा जप करण्यासाठी एका शांत जागेची निवड करा

जागेची निवड

जागेची निवड करताना जागा गोंधळापासून दूर आणि निसर्गाच्या जवळ असली पाहिजे. 

ईश्वरीय शक्ती

ईश्वरीय शक्ती आपल्या सर्वोच्च स्थानी असतात त्यावेळी जप करावा.

सकाळी करावा

अधिकाधिक लाभ मिळविण्यासाठी 'ओम सिद्धिविनायकाय नम:चा जप सकाळी सकाळी करावा

जोरात बोलल्यास अधिक फलदायी

'ओम सिद्धिविनायकाय नम: शद्ब जोरात बोलल्यास अधिक फलदायी होतो

आतून उच्चारण

'ओम सिद्धिविनायकाय नम:चा अत्यंत आतून उच्चारण केला पाहिजे. 

