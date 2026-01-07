Libra Yearly Horoscope: तूळ राशीच्या लोकांसाठी 2026 सुवर्णसंधी! नोकरीत मिळेल मोठं यश अन् प्रगती

Puja Bonkile

तूळ

नोकरीतील तूळ राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत यशाचे व प्रगतीचे आहे.

गुरू

संपूर्ण वर्षभर गुरू अनुकूल आहे.

फायदा

त्याचा या राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे.

नोकरीमध्ये बढती

नोकरीमध्ये बढती मिळणार आहे. पगारवाढ होणार आहे.

बदली मिळेल

ज्यांना बदली हवी आहे, त्यांना बदली मिळेल.

२०२६ यशाचे

तूळ राशीच्छ व्यक्तींना हे संपूर्ण वर्ष अत्यंत यशाचे आहे.

नोकरीतील शुभ तारखा

दि. १३/०१/२०२६ ते दि. १०/०४/२०२६, दि. ११/०५/२०२६ ते दि. १५/०७/२०२६,दि. १८/०८/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६ या तारखा नोकरीतील व्यक्तीसाठी शुभ असतील.

योग्य कालखंडात

दि. ०१/०६/२०२६ ते दि. ३१/१०/२०२६ या कालखंडात आपणाला बढती मिळण्याची शक्यता आहे.

