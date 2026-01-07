Libra Yearly Horoscope: तूळ राशीच्या लोकांसाठी 2026 सुवर्णसंधी! नोकरीत मिळेल मोठं यश अन् प्रगती

Puja Bonkile
नोकरीतील तूळ राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत यशाचे व प्रगतीचे आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
संपूर्ण वर्षभर गुरू अनुकूल आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
त्याचा या राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
नोकरीमध्ये बढती मिळणार आहे. पगारवाढ होणार आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
ज्यांना बदली हवी आहे, त्यांना बदली मिळेल.
libra yearly horoscope 2026 career success
तूळ राशीच्छ व्यक्तींना हे संपूर्ण वर्ष अत्यंत यशाचे आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
दि. १३/०१/२०२६ ते दि. १०/०४/२०२६, दि. ११/०५/२०२६ ते दि. १५/०७/२०२६,दि. १८/०८/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६ या तारखा नोकरीतील व्यक्तीसाठी शुभ असतील.
libra yearly horoscope 2026 career success
दि. ०१/०६/२०२६ ते दि. ३१/१०/२०२६ या कालखंडात आपणाला बढती मिळण्याची शक्यता आहे.
libra yearly horoscope 2026 career success
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Virgo yearly prediction 2026
Sakal