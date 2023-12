अंतराळात हरवलेला टॉमॅटो आठ महिन्यांनी स्पेस स्टेशनवर सापडला!

अंतराळात असे काही घडले आहे जे आश्चर्यकारक आहे. मार्चमध्ये अंतराळात पिकवलेल्या टोमॅटोची काढणी सुरू असताना एक टोमॅटो गायब झाला.

missing tomato found in international space station after eight months nasa astronauts solved mystery | Esakal