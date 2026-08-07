पावसाळ्यात गरम डाळ-भात खाल्ल्याने शरीराला मिळणारे फायदे

Varsha Balhe
पावसाळ्यात पचनशक्ती काहीशी मंद होऊ शकते. अशावेळी गरम डाळ-भात हा पोटासाठी हलका आणि पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो.
Dal Rice Benefits
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गरम वरण-भात सहज पचण्यास मदत करतो. पावसाळ्यात होणारे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याचा त्रास टाळण्यासाठी हा आहार उपयोगी ठरू शकतो.
Dal Rice Benefits
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डाळी आणि तांदूळ एकत्र खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक अमिनो अॅसिड्स मिळतात. त्यामुळे हा साधा आहार पोषणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.
Dal Rice Benefits
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भातातील कार्बोहायड्रेट्स शरीराला ऊर्जा देतात, तर डाळीतील प्रोटीन पोट जास्त वेळ भरलेले ठेवण्यास मदत करते.
Dal Rice Benefits
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डाळीमध्ये हळद, जिरे, लसूण यांसारखे पदार्थ वापरले जातात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हे घटक शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेला आधार देऊ शकतात.
Dal Rice Benefits
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पावसाळ्यात गरमागरम डाळ-भात खाल्ल्याने शरीराला उबदारपणा आणि आराम मिळतो. त्यासोबत तूप, जिरे किंवा लसणाची फोडणी चवही वाढवते.
Dal Rice Benefits
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पावसाळ्यात गरम डाळ-भात हा पोटासाठी आरामदायी आणि पोषण देणारा पर्याय ठरू शकतो. मात्र आहारात भाज्या, फळे आणि इतर पोषक पदार्थांचाही समावेश करा.
Dal Rice Benefits
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Morning Water Benefits
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