रात्री स्मशानातून जाताना भूत का दिसलं नाही? नाना पाटेकरांचा थक्क करणारा खुलासा!

विनयन वाघमारे
१९६३ साली शाळा संपवून दुपारी दोन वाजता ८ किलोमीटर पायी कामावर जायचं. रात्री १० वाजता पुन्हा ८ किलोमीटर पायी परतायचं. घरी पोहोचायला मध्यरात्रीचे १२ वाजायचे. मोबदला मिळायचा महिना ३५ रुपये आणि रात्रीचं एक वेळचं जेवण!
येताना-जाताना वाटेत दोन वेळा स्मशान लागायचं. रात्री भयाण शांतता असायची. पण नाना म्हणतात, "कधीच भूत दिसलं नाही. कारण पोटातली भूक ही कोणत्याही भुतापेक्षा कित्येक पटीने भयाण होती!"
पोटातली भूक विसरण्यासाठी वर्गात खोड्या केल्या, गुरुजींनी ओणवे उभे करून अंगठे धरायला लावले. नंतर अर्धपोटी राहण्याची अशी सवय झाली की, कशाचीच भीती उरली नाही. परिस्थितीने शाळेत न मिळणारे धडे शिकवले.
एकदा हॉटेलबाहेर रेंगाळल्यावर एका मुलाने हातावर दोन इडल्या ठेवल्या. नाना ओरडले, "मी भिकारी नाही!" रात्री आई-वडील खिडकीतून रडताना पाहिले. त्या दिवशी भुकेचा जिवलग मित्र भेटला ज्याचं नाव होतं 'अपमान'.
सकाळ-संध्याकाळ पाठीशी असणारा अपमान पचवायला शिकलो. कितीही उंचावरून फेकलं तरी चार पायांवर पडणाऱ्या मांजरासारखी निर्भयता आली. चेहऱ्यावर बेधडक हसू आलं आणि जगण्याला धार चढली.
"उत्कर्षाच्या अलीकडच्या पायऱ्या असतात भूक आणि अपमान. आज मी यशाच्या पलीकडच्या तीरावर आलोय. ते गुरू आता अलीकडच्या तीरावर दुसऱ्यांना शिकवत आहेत; पण मी त्यांना कधीच विसरलो नाही!"
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