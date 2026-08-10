हरिहर किल्ला बघून परतत होते... वाटेत गाडीचा पाठलाग झाला; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक!

सकाळ डिजिटल टीम

हरिहर किल्ला बघून परतत होते...

हरिहर किल्ल्यावर पर्यटनासाठी गेलेले पर्यटक टेम्पो ट्रॅव्हलरने परतत होते. घोटी–त्र्यंबकेश्वर मार्गावर त्यांच्या वाहनाचा काही जणांनी पाठलाग केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या प्रवासाला धक्कादायक वळण मिळालं.

मोटारसायकलला कट मारल्याच्या कारणावरून वाद

पर्यटकांच्या वाहनाने मोटारसायकलला कट मारल्याच्या कारणावरून सुरुवातीला वाद झाल्याचं तक्रारीत नमूद आहे. बाचाबाची वाढल्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली.

वादानंतर दुचाकीवरून गाडीचा पाठलाग!

वाद झाल्यानंतर काही जणांनी दुचाकीवरून पर्यटकांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा पाठलाग केल्याचा आरोप आहे. काही अंतरापर्यंत पाठलाग केल्यानंतर अखेर वाहन अडवण्यात आलं.

गाडी अडवली अन् पर्यटकांशी हुज्जत

वावी हर्ष परिसरात पर्यटकांचं वाहन अडवण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. चालक आणि प्रवाशांना शिवीगाळ करत काठी आणि चापटीने मारहाण केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

दगडफेक करून गाडीची तोडफोड

मारहाणीनंतर वाहनावर दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या घटनेत गाडीची समोरील काच, साइड मिरर, छत आणि बंपरचं नुकसान झाल्याचं तक्रारीत नमूद आहे.

१० जणांविरोधात गुन्हा; पोलिसांची कारवाई

या प्रकरणी घोटी पोलिस ठाण्यात १० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतलं असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

हरिहर किल्ला आणि परिसरात मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. अशा घटनांमुळे पर्यटन मार्गावरील पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या मार्गांवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याची गरज आहे.

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