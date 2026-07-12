रोज पीनट बटर खाल्ल्यास शरीराला कोणते 7 फायदे होतात?

Varsha Balhe

पीनट बटर फायदे

रोजच्या आहारात पीनट बटरचा समावेश केल्यास शरीराला मिळू शकतात अनेक आरोग्यदायी फायदे.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

पीनट बटरमध्ये भरपूर प्रथिने असतात. त्यामुळे स्नायू मजबूत होण्यास, शरीराची वाढ आणि पेशींची दुरुस्ती होण्यास मदत मिळते.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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हृदय

यातील हेल्दी मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढवण्यास मदत करतात.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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वजन

फायबर आणि हेल्दी फॅट्समुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि जास्त खाणे टाळता येते.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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esakal

रक्तातील साखर

पीनट बटरमध्ये कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण कमी असल्याने रक्तातील साखर अचानक वाढण्याची शक्यता कमी होते.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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esakal

ऊर्जा

मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ई आणि झिंक यांसारखी आवश्यक पोषक तत्त्वे शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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esakal

किती प्रमाणात खावे?

दररोज १ ते २ टेबलस्पून (सुमारे १५–३० ग्रॅम) पीनट बटर पुरेसे मानले जाते. मात्र, साखर किंवा हायड्रोजनेटेड तेल नसलेले नॅचरल पीनट बटर निवडा. कोणताही आजार असल्यास आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Why Is Peanut Butter Considered Healthy?

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esakal

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