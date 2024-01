डीपफेक व्हिडिओ बनवणाऱ्याला अटक झाल्यावर रश्मिकाची पहिली प्रतिक्रिया

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना गेल्या वर्षी तिच्या चित्रपटांपेक्षा तिच्या डीपफेक व्हिडिओ मुळे चर्चेत आली होती

Rashmika Mandanna first reaction after the arrest of the deepfake video maker