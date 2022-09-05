Teacher's Day: हे चित्रपट बघून आठवतील शाळेतील जुने अन् रंजक किस्से

सकाळ डिजिटल टीम

'मै हू ना' हा चित्रपट

टिचर्स डे च्या निमित्ताने आज हे काही चित्रपट तुम्ही नक्कीच बघायला हवे. 'मै हू ना' हा चित्रपट तुम्हाला कॉलेज डेजची आठवण करून देईल.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेची जवळून ओळख या चित्रपटात करून दिल्या गेली आहे.

मुन्नाभाई एमबीबीएस

मुन्नाभाई एमबीबीएस हा चित्रपट सुपरहिट होता.

हिचकी

हिचकी हा राणी मुखर्जीचा चित्रपटही गाजला होता. एका खंबीर शिक्षिकेची भूमिका तिने या चित्रपटात साकारली होती.

तारे जमी पर

या चित्रपटात प्रत्येक मुल शिकू शकतं, फक्त शिकवणारा तयार असावा हा मोलाचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आलाय.

चॉक डस्टर

चॉक डस्टर हा चित्रपटही तुम्ही एकदा बघायला हवा.

दो दुनी चार

स्वत:चा स्वाभिमान जपणाऱ्या शिक्षकाची भूमिका ऋषि कपूर यांनी या चित्रपटात साकारली होती.

