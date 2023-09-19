गणपतीला प्रसन्न करण्याचे हे उपाय आज नक्की ट्राय करा

Anuradha Vipat

ईच्छा होतील पूर्ण

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी आम्ही दिलेले हे उपाय करा सर्व ईच्छा होतील पूर्ण

please Ganesha

दुर्वा समर्पित करा

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी गणेशाला दुर्वा समर्पित करा

please Ganesha

मोदकाचं नैवैद्य दाखवा

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी भगवान गणेशाला मोदकाचं नैवैद्य दाखवा

please Ganesha

लाल फूल समर्पित करा

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी लाल फूल समर्पित करा

please Ganesha

लाल सिंदूर लावा

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी गणपतीला प्रिय असलेला लाल सिंदूर लावा

please Ganesha

शमीच्या पानांने सजावट

गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी शमीच्या पानांने गणेशजी सजावट करा

please Ganesha

बुधवारी पूजा 

बुधवारी श्री गणपतीची  विधिवत पूजा केल्यास संकटापासून मुक्ती मिळते. 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

please Ganesha