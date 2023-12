महिनाभर फक्त इडली-सांबार खाल्लं तर काय होईल?

इडली आणि सांबार हे पदार्थ आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहेत. त्यामध्ये अनेक पोषक घटक आढळतात जे आपल्या आरोग्यासाठी चांगले असतात. महिनाभर सतत इडली आणि सांबार खाल्ल्यास खूप फायदे होतात.

what will happen if you eat idli and sambar continuously for a month know from health expert | Esakal