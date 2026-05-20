भारतात कधी आणि किती प्रकारची आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते? अंमलबजावणीत काय घडते?

Vrushal Karmarkar

आणीबाणी

भारतीय संविधानाच्या भाग १८ मधील कलम ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद आहे. संविधानानुसार, देशात तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

तीन प्रकार

राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी. या तीन आणीबाणी त्यांच्या परिस्थिती आणि परिणामांनुसार भिन्न असतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय आणीबाणी ही सर्वात गंभीर आणि तीव्र आणीबाणी मानली जाते. राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतात.

तीन परिस्थिती

ती तीन परिस्थितीत लागू केली जाऊ शकते: पहिली जर भारताचे दुसऱ्या देशासोबत युद्ध सुरू असेल. दुसरी जर एखाद्या परकीय शक्तीने भारतावर हल्ला केला. तिसरी जर देशांतर्गत सरकारविरोधात मोठे सशस्त्र बंड झाले.

केंद्र सरकार

राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतात, पण ते एकटे तसे करू शकत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा लेखी सल्ला आवश्यक असतो.

लागू

याला एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. भारतात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.

अशांतता

पहिली वेळ १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान दुसरी वेळ १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान आणि तिसरी वेळ १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने अंतर्गत अशांततेच्या कारणास्तव लागू केली होती.

कलम

राज्य आणीबाणीची तरतूद संविधानाच्या कलम ३५६ मध्ये करण्यात आली आहे. ही सामान्यतः राष्ट्रपती राजवट म्हणून ओळखली जाते.

प्रशासन

जेव्हा एखाद्या राज्यातील सरकार संविधानानुसार कार्य करण्यास असमर्थ ठरते किंवा प्रशासन पूर्णपणे अयशस्वी होते, जसे की जेव्हा सरकार आपले बहुमत गमावते.

राष्ट्रपती राजवट

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडते, राजकीय अस्थिरता निर्माण होते आणि घटनात्मक व्यवस्था कोलमडते, तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संसदेची मंजुरी

राज्यपाल राज्याच्या प्रशासकीय समस्यांचा सविस्तर अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवतात, ज्यावर राष्ट्रपती निर्णय घेतात. त्यानंतर संसदेची मंजुरी आवश्यक असते.

कलम ३६०

घटनेच्या कलम ३६० मध्ये आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आहे. जर देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली.

आर्थिक स्थिरता

परकीय चलन संकट, मोठी आर्थिक मंदी, सरकारी तिजोरीचे कमजोरी किंवा कर्जात लक्षणीय वाढ यांसारख्या कारणांमुळे भारताची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे.

नियंत्रण

असे सरकारला वाटल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाऊ शकते. जर आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली गेली, तर केंद्र सरकार राज्यांच्या आर्थिक निर्णयांवर अधिक नियंत्रण ठेवू शकते.

निर्बंध

इतकेच नव्हे तर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली जाऊ शकते, सरकारी खर्चावर निर्बंध आणले जाऊ शकतात.

आर्थिक निर्देश

राज्यांना आर्थिक निर्देश दिले जाऊ शकतात.भारतात आजपर्यंत कधीही आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आलेली नाही.

