रस्त्यांवर असलेल्या वेगवेगळ्या रेषांचे अर्थ काय असतात?

संतोष कानडे

रेषांचे अर्थ

आपण नेहमीच रस्त्यावरुन प्रवास करतो. परंतु रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या रेषांचे अर्थ आपल्याला माहिती नसतात

तुटक रेष

सरळ सिंगल रेष, डबल रेष, तुटक रेष, पिवळी रेष, सफेद रेष; या रेषांचे अर्थ आज जाणून घेऊया

सरळ पांढरी रेष-

रस्त्यावर एक सरळ पांढरी रेषा असेल तर याचा अर्थ असा आहे की, आपण स्वतःच्या ओळीत किंवा लेनमध्ये चालावे.

तुटलेली रेषा-

रस्त्याच्या मधोमध तुटलेली पांढऱ्या रंगाची रेषा असेल तर तेथून वाहनाला ओव्हरटेक करू शकता, पण जर लाइन तुटलेली नसेल तर ओव्हरटेक करू शकत नाही

दोन पांढऱ्या रेषा-

रस्त्याच्या मधोमध दोन पांढऱ्या रेषा असल्या तरी तुम्ही ओव्हरटेक करू शकत नाही. रस्त्याच्या मधोमध जिथे जिथे दोन पांढऱ्या रंगाच्या रेषा एकत्र दिसतील तिथे एकाच लाईनने गाडी चालवावी लागेल.

तुटलेल्या रेषेसोबत सरळ रेषा-

रस्त्याच्या मधोमध तुटलेल्या लाईनसोबत एक सरळ लाईन असते. याचा अर्थ असा की जिथे तुटलेली रेषा आहे तिथून तुम्ही ओव्हरटेक करू शकता आणि जिथे सरळ रेषा आहे त्या बाजूने ओव्हरटेक करू शकत नाही.

पिवळी रेष-

जर रस्त्यावर पांढऱ्या ऐवजी पिवळ्या रंगाची सिंगल लाईन असेल तर तिथे ती पिवळी रेषा ओलांडू शकत नाही. स्वत:च्या रांगेत राहून वाहने पास करू शकता आणि ओव्हरटेक करू शकता. परंतु क्रॉस करू शकत नाही.

दोन पिवळ्या रेषा-

रस्त्यावर जर दोन पिवळ्या रेषा असतील तर तुम्ही ओव्हरटेक करू शकत नाही किंवा पुढे जाऊ शकत नाही. रस्त्याच्या कडेला पिवळी लाईन असल्यास तुम्ही तुमचे वाहन पार्क करू शकत नाही.

झेब्रा क्रॉसिंग-

रस्त्यावर असे पट्टे ओढलेले असतील तर तिथून पायी जाणारे लोक रस्ता क्रॉस करु शकतात. सहसा सिग्नल लागल्यावर वाहनधारकांनी या पट्टयाच्या अलिकडेच वाहने उभी करणं आवश्यक असतं.

