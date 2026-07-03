मगर दगड का गिळते? कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का!

Varsha Balhe
हे ऐकून विचित्र वाटेल... पण यामागे आहे एक खास वैज्ञानिक कारण!
Why Do Crocodiles Swallow Stones
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मगर अन्न चावून खात नाही. ती मोठे तुकडे थेट गिळते. त्यामुळे पोटातले दगड तिची मदत करतात.
Why Do Crocodiles Swallow Stones
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पोटातील दगड अन्न आणि हाडांचे तुकडे बारीक करण्यास मदत करतात. यामुळे पचनक्रिया अधिक सुरळीत होते.
Why Do Crocodiles Swallow Stones
esakal
शास्त्रीय भाषेत या दगडांना 'गॅस्ट्रोलिथ म्हणतात.
Why Do Crocodiles Swallow Stones
esakal
दगडांमुळे मगरीच्या शरीराचे वजन वाढते. त्यामुळे ती पाण्याखाली सहज आणि शांतपणे राहू शकते.
Why Do Crocodiles Swallow Stones
esakal
पाण्याखाली स्थिर राहिल्यामुळे मगर शिकार जवळ येईपर्यंत लपून बसू शकते आणि योग्य क्षणी हल्ला करते.
Why Do Crocodiles Swallow Stones
esakal
मगर दगड चुकून गिळत नाही... तर पचन चांगलं व्हावं आणि पाण्यात सहज बुडता यावं म्हणून मुद्दाम दगड गिळते!
Crocodile teeth facts
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