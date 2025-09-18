क्रिकेट अंपायर मैदानावर जाताना सोबत कात्री ठेवतात? हे आहे आश्चर्यकारण कारण

Saisimran Ghashi
क्रिकेटचे अंपायर नेहमीच सोबत एक कात्री ठेवतात
esakal
पण अनेक लोकांना प्रश्न पडलाच असेल की अंपायर स्वतः जवळ कात्री का ठेवतात
esakal
तर याचे योग्य उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत
esakal
अंपायर मैदानावर सोबत कात्री ठेवतात जेणेकरून चेंडूच्या सैल धाग्याला कापता येईल.
esakal
सैल धागा कापला नाही तर चेंडूला नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे खेळ प्रभावित होतो.
esakal
कात्रीने धागा कापून अंपायर खेळ निष्पक्ष आणि नियमांनुसार ठेवतात.
esakal
सुनील गावस्कर यांच्याबद्दल पंचांच्या खिशातील कात्रींबद्दल एक किस्सा देखील आहे.
esakal
एका सामन्यात सुनील गावस्करचे केस त्यांच्या डोळ्यात येत होते, तेव्हा ते पंचांकडे गेले आणि त्यांना खिशात ठेवलेली कात्री काढून केस कापण्यास सांगितले.
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Find Sun in Floral Image Quiz
esakal